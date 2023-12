Panama e Suez | la secca e le bombe La tempesta perfetta per i porti italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Con la crisi dei traffici per la siccità in America Centrale e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso, il Mediterraneo rischia l'isolamento. Trieste lancia l'allarme, ma anche gli altridella regione sono in apprensione. A trarne vantaggio l'Africa e il Nord Europa. Asso: "Rischiamo un danno serio".