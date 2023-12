Pallanuoto | Sardinia Cup | Italia batte Australia 15-7

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Settebello concede il bis. Gli azzurri, dopo la vittoria nel primo match contro la Francia, proseguono alla grande il cammino nellaCup, il torneo 4 Nazioni in programma a Cagliari fino a giovedì. L’, infatti,15-7 l’con triplette di Condemi e Echenique.in partita fino al secondo quarto con il pareggio 4-4 di capitan Edwars. Poi la doppietta a uomini pari di Fondelli apre il break lungo di 7-0 con gli azzurri dominanti per dieci minuti sia in attacco che in difesa. Giovedì alle 19.00 lo scontro decisivo per il primato dellaCup contro il Montenegro. I balcanici in precedenza avevano regolato la Francia per 17-11 parzali (5-1, 4-2, 3-5, 5-3). Cinquina di Mrsic e triplette per l’attaccante savonese Durdic e il talento bielorusso ...