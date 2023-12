Pagelle TV della Settimana 11-17 dicembre 2023 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bianca Berlinguer9 a Bianca Berlinguer. Soltanto qualche mese fa, nessuno avrebbe scommesso su un approdo a Mediaset dell’ex direttrice del Tg3. E, invece, a sorpresa la giornalista è arrivata a soverchiare le carte con un’operazione riuscita che ha dato lustro all’azienda, pluralismo alla rete, e non ha scalfito il programma. 8 a Un Professore. La seconda stagionefiction, ambientata tra i banchi di scuola, va archiviandosi con un trend crescente, dopo un inizio sottotono rispetto alla prima, riuscendo a movimentare social, pubblico giovane e delle piattaforme. 7 a Teo Mammucari. Partito a razzo, è finito per esplodere, salvo poi tornare nei ranghi integrandosi pian piano nel mood di Ballando con le Stelle. Bisogna anche dire che si è preso la ribalta in un’edizione di prime donne. 6 a What We Watched: A Netflix Engagement Report. ...