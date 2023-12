Padel e divorzi | il 2023 finisce col botto | mai visti così tanti

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), che marasma: non si erano mai. Ilsi sta concludendo nel peggiore dei modi. È divertente, è più economico di altre attività ed è anche più semplice di alcuni sport “cugini”. C’è ben più di una ragione, quindi, dietro l’improvviso e per certi versi anche inaspettato boom del. E non solo da un punto di vista prettamente amatoriale – anche le star ne vanno pazze, piccolo inciso – ma anche a livello professionistico. AnsaFoto – Ilveggente.itIl prossimo anno segnerà una svolta epocale nella storia dello sport di derivazione tennistica che è stato “inventato”, negli anni Sessanta, ad Acapulco, in Messico, ma che ha poi preso piede in Europa diversi decenni più tardi. Nel 2024 nascerà ufficialmente un unico grande circuito ...