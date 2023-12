Ostia | non accetta separazione dalla ex e per ripicca dà fuoco a casa

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ha minacciato di darallaper vendicarsi della ex. Una stranaquella messa in atto ieri da un 46enne straniero sul litorale di Roma. Siamo adin via Baffigo, la zona di Ponente vicino al porto. E’ lì che i carabinieri e i vigili delsono intervenuti ieri sera intorno alle 21 per la segnalazione di un uomo che minacciava di appiccare un incendio. All’arrivo dei soccorsi i militari hanno trovato l’uomo agitato e ubriaco che è stato arrestato con l’accusa di incendio. I caschi rossi sono quindi entrati nell’appartamento spegnendo un principio d’incendio. Una, nonva lacompagna A quanto ricostruito, l’uomo ha minacciato di dareall’abitazione ...

