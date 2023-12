Ostia | condomini esasperati dai cattivi odori | polizia scopre ristorante abusivo all’interno di un appartamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)da miasmi elocaledi un. Disagio al Pontile di, passerella per disabili distrutta dalle mareggiate: il Centro Storico in balia del degradoadAvevano allestito una vera e propria cucina abusivadi un, preparando cibi per la consegna a domicilio in un ambiente malsano e senza rispettare alcuna norma igienico sanitaria. Una famiglia, di nazionalità egiziana, è stata sanzionata dalladi Roma Capitale a seguito di una serie ...