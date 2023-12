(Di mercoledì 20 dicembre 2023), 20 dicembre 2023 – Minacciato di dare fuoco all’abitazione, poiun principio dinell’appartamento: con lui indi 15 anni. E’ quanto accaduto ieri sera ad. Sul posto sono intervenuti dei carabinieri e i Vigili del fuoco. Al momento dell’intervento il ragazzino si era allontanato mentre i militari hanno trovato l’uomo, un 46enne, agitato e ubriaco. Da quanto ricostruito dai militari, il 46enne ha agito perperché non accettava la separazione dalla compagna. Anche quest’ultima, che non abita più nella, aveva allertato le forze dell’ordine. Il principio diè stato spento e i carabinieri hanno arrestato il 46enne con l’accusa di ...

(Adnkronos) – Ha minacciato di dare fuoco all'abitazione appicca ndo un principio di incendio nell'appartamento in cui si trovava insieme al figlio di ... (periodicodaily)

Il 46enne non accettava la separazione dalla compagna Ha minacciato di dare fuoco all'abitazione appicca ndo un principio di incendio ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Ha minacciato di dare fuoco all’abitazione appicca ndo un principio di incendio nell’appartamento in cui si trovava insieme al figlio ... ()

Ostia, non accetta la separazione dalla ex e appicca incendio in casa

Da quanto ricostruito dai carabinieri di, il 46enne ha agito per ripicca perché non accettava la separazione dalla compagna. Anche quest'ultima, che non abita più nella casa, aveva allertato le ...

Appicca incendio in casa per ripicca contro ex, arrestato 46enne a Ostia Adnkronos

Ostia, appicca un incendio in casa per ripicca contro l'ex: con lui c'era il figlio 15enne Il Faro online

Appicca il fuoco a casa della ex per ripicca, nell’appartamento anche il figlio 15enne: arrestato

Da quanto ricostruito dai militari, il 46enne ha agito per ripicca perché non accettava la separazione dalla compagna. Anche quest'ultima, che non abita più nella casa, aveva allertato le forze ...

Ostia, appicca incendio in casa per ripicca contro ex: arrestato

(Adnkronos) – Ha minacciato di dare fuoco all’abitazione appiccando un principio di incendio nell’appartamento in cui si trovava insieme al figlio di 15 anni. E’ accaduto ieri sera a Ostia sul litoral ...