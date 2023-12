Oroscopo Paolo Fox giovedì 21 Dicembre 2023 | Gemelli ansioso

Leggi su zon

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’diFox per oggi,21Ariete La vita affettiva che nel corso delle ultime settimane è stata agitata da diversi avvenimenti, ora riuscite a vivere un periodo importante, di svolta in un senso o nell’altro. Lavoro? La grande influenza dei pianeti veloci è tutta da sfruttare. Toro Un amore è nato o sta nascendo in queste ore. I nuovi incontri e le storie appena iniziate sono sotto la protezione di un buon cielo. Bene anche il lavoro nel corso delle prossime ore.C’è qualcosa che non va in questo cielo, l’importante è non lasciarsi prendere dall’ansia. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento sarà opportuno trovare le persone più giuste per attuare un progetto di cambiamento. Cancro Nel corso dei prossimi giorni lasciate perdere ...