Operazione anti-droga tra Anzio e Nettuno | due arresti per spaccio di stupefacenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Blitz della Polizia di Stato tra i Comuni di, in provincia di Roma: maxi sequestro di. Nel corso di recenti operazioni condotte dal Commissariato, la Polizia di Stato ha arrestato due persone gravemente indiziate di detenzione ai fini didi sostanze. Gli agenti sono intervenuti in risposta a segnalazioni, culminate in due distinti episodi che hanno portato alla detenzione dei sospettati per commercio di. L’per contrastare loditraIl primo arresto ha coinvolto un 37enne residente ad, accusato non solo di detenzione ai fini di ...