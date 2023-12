OPERAIO GENERICO

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) SETTORE: PersonaleAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 27/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa – Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di BEVAGNA (PG) specializzata nella produzione di materiale per l’edilizia n 3 figure da inserire come di PRODUZIONE. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno massima serietà e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre: iniziale contratto di somministrazione 2 mesi con successivo inserimento stabile in azienda + premio di produzione mensile. Luogo di lavoro: BEVAGNA (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno 6.00 – 14.00. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.