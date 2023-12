OPERAIO ELETTRICISTA JUNIOR

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) SETTORE: PersonaleAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 23/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, cerca per azienda cliente di Ponte San Giovanni operante nel settore elettromeccanica, n. 1 . La risorsa, inizialmente affiancata, si occuperà dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. L'orario di lavoro è un full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con orario spezzato. Si richiede il possesso di un titolo di studio tecnico in ambito elettronico/elettrotecnico. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive di assunzione a tempo indeterminato . Settore: Installazione, manutenzione e riparazione Ruolo: Altro Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione