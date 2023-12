Onu | “A Gaza catastrofe umanitaria Insufficienti i passi Israele per consentire gli aiuti | sono ben al di sotto di ciò che serve”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Idipergli“molto al didi ciò che è necessario“. Lo ha detto il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla Striscia. “La fornitura diumanitari acontinua ad affrontare sfide quasi insormontabili – ha affermato Wennesland – . Tra sfollamenti su scala inimmaginabile e ostilità attive, il sistema di rispostaè sull’orlo del baratro. Ilimitati da parte dipositivi, maben al didi ciò che è necessario per affrontare la ...