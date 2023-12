Omicidio Vanessa Ballan | Pm | Elementi di premeditazione | Fandaj ha provato a depistarci

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È stato arrestato nella tarda serata di ieri e portato in carcere stamattina il 41enne Bujar, presunto colpevole dell’di, trovata a terra colpita da almeno sette coltellate al torace davanti alla porta di casa, in una villetta a Spineda, piccola frazione del comune trevigiano di Riese Pio X. Secondo la ricostruzione fatta dal marito della donna e da alcuni testimoni,si era allontanato a piedi dal luogo del delitto: è stato arrestato dopo ore di ricerche a poca distanza dalla sua abitazione di Altivole (Treviso) e sottoposto a fermo peraggravato. Non ha reso alcuna dichiarazione. La ragazza, 27 anni, era incinta del secondo figlio e a ottobre aveva denunciato l’uomo per stalking. "Ci sonoper contestare la ...