Omicidio Treviso, Vanessa Ballan uccisa a coltellate in casa: arrestato presunto assassino

La ragazza, madre di un bimbo di 4 ann e incinta di pochi mesi, è stata trovata morta in casa uccisa a Riese Pio X in provincia di. Per l'è stato fermato in serata dai Carabinieri il ...

Vanessa Ballan uccisa a coltellate in casa, era incinta. Aveva denunciato il presunto assassino per stalking.… la Repubblica

Omicidio Treviso: Vanessa Ballan, incinta, uccisa a coltellate in casa. Arrestato Bujar Fandaj, lei lo aveva denunciato a ... Open

Vanessa Ballan, Fandaj Bujar fermato per omicidio aggravato: non ha reso dichiarazioni

Fandaj Bujar, individuato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri di Treviso, è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato di Vanessa ...

Treviso: omicidio Vanessa, 41enne fermato per omicidio aggravato, portato in carcere

Treviso, 20 dic. (Adnkronos) - Fandaj Bujar, individuato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Treviso che lo ricercavano nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne ...