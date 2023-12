Omicidio Treviso | Vanessa Ballan uccisa a coltellate | fermato il presunto assassino

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prima picchiata e poi accoltellata dallo stalker che la perseguitava e che per arrivare a lei ha spaccato il vetro della villetta con un martello. Almeno sette i fendenti mortali inferti sul corpo dila 26ennee trovata morta davanti casa a Riese Pio X nel Trevigiano.cheha cercato di parare come dimostrano le ferite che aveva alle mani. Ilè stato individuato nella tarda serata di ieri dai carabinieri diche lo ricercavano nell’ambito delle indagini per l’della ragazza.peraggravato su Fandaj Bujar “ci sono indizi gravi”. Lo ha detto alla stampa il procuratore capo diRepubblica, ...