Omicidio Treviso | arrestato 41enne presunto femminicida

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un nuovo femminicidio. Una donna di 26 anni, a, è stata assassinata da una decina di coltellate al torace, ed è dunque vittima dell’ennesimo femminicidio. La Polizia ha ritrovato la ragazza, madre di un bimbo di 4 anni e incinta di pochi mesi, morta in casa uccisa a Riese Pio X, nella provincia del paese veneto. I Carabinieri, in serata, hanno fermato undi origini kosovare, relativamente all’. La vittima, poco più di un mese fa, aveva denunciato l’uomo per stalking. Il procuratore capo di, Marco Martani, si è espresso sul femminicidio: “Non solo è stata accoltellata ben 7 volte in parti vitali. Prima è stata anche picchiata perché sul volto c’erano segni di percosse violente, c’è stata una particolare ferocia.“La Polizia ha condotto in carcere l’uomo fermato, il quale non ha reso ...