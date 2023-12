Omicidio Saman | ergastolo per i genitori

Omicidio Saman : una sentenza che premia il colpevole Roma, 20 dic – I genitori di Saman Abbas sono stati condannati all’ergastolo per l’Omicidio della figlia. Condannato invece a 14 anni lo zio e ... (ilprimatonazionale)

Saman Abbas - ergastolo ai genitori per omicidio AGI - ergastolo per il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, 14 anni per lo zio Danish Hasnain e assoluzione per i cugini Ikram Ijaz e ... (agi)

I genitori di Saman Abbas sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia La Corte di Assise di Reggio Emilia ha riconosciuto Shabbar Abbas, estradato e attualmente detenuto e Nazia Shaheen, ancora latitante in Pakistan, ... (linkiesta)

Saman Abbas - ergastolo ai genitori per omicidio AGI - ergastolo per il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen, 14 anni per lo zio Danish Hasnain e assoluzione per i cugini Ikram Ijaz e ... (agi)