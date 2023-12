Omicidio di Covo | il killer in fuga bloccato su un autobus in Svizzera

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È statoin, mentre si trovava su uncon i vestiti sporchi di sangue, Khadim Hussain, l’uomo ritenuto responsabile dell’didi domenica sera (17 settembre). Lo riporta il Corriere della Sera Bergamo. Il, 29 anni, pakistano come la vittima, era il coinquilino di Ahmad Sajid, il 31enne assassinato con due coltellate al petto al termine di una lite innescata forse dalle differenze etniche e religiose tra i due uomini, nell’appartamento di via Pradone 2. Ladi Hussain – soprannominato “Afghano” per il suo carattere irascibile, arrivato in provincia di Bergamo nel 2021 e attualmente assunto in una ditta nel Milanese – sarebbe iniziata su un treno per Milano, per poi indirizzarsi verso la Germania (paese in cui aveva già ...