Ogni quanto dovresti fare uno shampoo detox e perché

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lo, spesso definito come una boccata d’ossigeno per i capelli, rappresenta un elemento cruciale nella routine di cura dei capelli. Questo detergente purificante offre alla capigliatura una pulizia profonda che libera il cuoio capelluto da sebo, impurità, residui di prodotti per lo styling e le sottili tracce di inquinamento che quotidianamente si accumulano.: cos’è e in cosa si differenzia È essenziale distinguere lodal pre-purificante. Il primo deterge profondamente il cuoio capelluto grazie a una combinazione di ingredienti specifici, mentre il secondo è uno scrub meccanico che, frizionato sul cuoio capelluto prima dello, libera i bulbi piliferi da eccesso di forfora, ...