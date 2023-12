NXT 19 12 2023 Un altro infortunio?

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Lo show come sempre è pronto ad offrire uno spettacolo degno di nota e molti sono gli intrecci che si devono sviluppare e dei quali dobbiamo scoprire ancora tanto. Direi quindi di non perderetempo e immergiamoci subito nello show. Tiffany Stratton vs Fallon Henley (3 / 5) Si inizia con il match femminile ed è un incontro più che sufficiente fra le due e abbastanza equilibrato. Fallon negli ultimi tempi sta trovando sempre più spazio e i miglioramenti si vedono. Riesce a trovare addirittura la vittoria via roll-up, salvo poi essere malmenata nel backstage da Tiffy. Vincitrice: Fallon Henley BACKSTAGE: Carmelo Hayes continua con la sua tesi, Ilja Dragunov è il suo assalitore. Trick Williams che è lì con lui però non sembra convinto della cosa anche perché le ...

