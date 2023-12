Nuovo Outlook gratis come app Email in Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nell'ultima versione di11 (23H2) possiamo provare anche la nuova versione dell'app Posta, trasformata nella nuova app di, gratuita, molto simile al client di posta incluso nella suite Office ma disponibile per tutti gratuitamente. In questa guida vi mostreremoutilizzare la nuova app Posta in11 per aggiungere gli account di posta elettronica più utilizzati (ossia Gmail, Apple Mail, Microsofte Yahoo! Mail) e vi mostreremo ancheaggiungere account di posta aziendali o altri account in nostro possesso, così da poter leggere tutte leda un unico posto. LEGGI ANCHE: Migliori Alternative a Microsoftper lesu PC 1)usare la nuova app ...