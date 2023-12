Nuovo colpo in abitazione alle porte di Benevento in una strada già visitata dai ladri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo furto indinella serata di ieri a Sant’Angelo a Cupolo in via Fermi. Ignoti approfittando dell’assenza dei proprietari hanno forzato una finestra al primo piano dell’immobile e dopo essere penetrati in casa hanno messo a soqquadro le stanze. Sul posto sono giunti i Carabinieri avvertiti da una vicina di casa ed hanno proceduto ad un sopralluogo. Nella stessagià nei giorni scorsi erano già avvenuti alcuni episodi analoghi. Da quantificare il valore commerciale dei beni sottratti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.