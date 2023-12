(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non c’è tempo per rifiatare, visto che il 2024 sarà particolarmente intenso per ilcon Mondiali a febbraio, Europei a giugno e Olimpiadi tra luglio e agosto. Un gruppo disi radunerà a(Sudafrica) dal 30 dicembre al 21 gennaio, coordinato dal tecnico Stefano Franceschi.incominceranno così il proprio cammino stagionale. Isono Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) e Alberto(Fiamme Gialle/GenovaMy Sport)....

L’Italia della Pallanuoto femminile ha battuto per 17-16 ai tiri di rigore gli Stati Uniti e si è presa così una rivincita dopo la prima sconfitta, ... (sportface)

L’Italia si sta preparando per gli Europei di Pallanuoto che andranno in scena a Zagabria dal 4 al 16 gennaio e ai Mondiali, in programma in Qatar ... (oasport)

E’ in programma dal 19 al 21 dicembre, nella cornice della piscina comunale Terramaini di Cagliari, il Sardinia Cup 2023, torneo internazionale che ... (sportface)

Inizia nel migliore dei modi per il Settebello il Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup, torneo propedeutico ad Europei e Mondiali di Pallanuoto : a ... (oasport)

La Waterpolo Bari vince ancora: batte in casa Aquademia Pescara (8 a 4) e centra la terza vittoria su tre

...dove i biancorossi disputano le partite casalinghe per l'indisponibilità dello Stadio del. ... A segno beneffettivi in questo incontro per i reds che dimostrano così di aver raggiunto un ...

Nuoto, sette azzurri in raduno a Johannesburg: c'è Razzetti, gli italiani convocati OA Sport

59° Trofeo Sette Colli. Giorno 3 - Migliori tempi del mattino Nuoto•com

Nuoto, sette azzurri in raduno a Johannesburg: c’è Razzetti, gli italiani convocati

Non c'è tempo per rifiatare, visto che il 2024 sarà particolarmente intenso per il nuoto con Mondiali a febbraio, Europei a giugno e Olimpiadi tra luglio e agosto. Un gruppo di italiani si radunerà a ...

Coronavirus, negli ultimi sette giorni in Toscana 3.456 nuovi casi e 38 decessi

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 3.456 nuovi casi di Covid-19: 1.010 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.446 con test rapido.