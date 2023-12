Si terrà a Johannesburg il collegiale in altura per un gruppo di dieci nuotatori azzurri , che faranno tappa in Sudafrica dal 30 dicembre al 21 ... (sportface)

Nuoto: Azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre

Razzetti, Detti, Lamberti, Franceschi, Morini, Fangio e Ciampi in Sudafrica. ROMA - Un gruppo didel, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convocati: Gabriele Detti (Esercito/In ...

Gli azzurri in collegiale a Johannesburg Nuoto•com

Nuoto: Azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre Tiscali

Nuoto: Azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre

Razzetti, Detti, Lamberti, Franceschi, Morini, Fangio e Ciampi in Sudafrica.ROMA (ITALPRESS) - Un gruppo di azzurri del nuoto, coordinati dal ...

Azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre

Un gruppo di azzurri, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convocati: Gabriele Detti (Esercito/ ...