Nuno Espirito Santo torna in panchina | inizia la missione salvezza

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'allenatoreè pronto ad un nuovo ruolo importante nel calcio. Il portoghese è stato infatti nominato nuovo allenatore del Nottingham Forest al posto di Steve Cooper, esonerato nella giornata di martedì. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese. Il portoghese ha firmato un contratto di due anni e mezzo.ha già allenato in Inghilterra: al Tottenham nella stagione 2021-2022, poi quattro stagioni alla guida del Wolverhampton. L'ultima esperienza è stata all"Al-Ittihad in Arabia Saudita. Nel corso della carriera ha allenato anche Rio Ave, Valencia e Porto.