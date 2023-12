(Di mercoledì 20 dicembre 2023)torna in Premier League. Chiusa l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, il tecnico portoghese (ex Valencia,...

Cinque gare senza vittorie per il Nottingham Forest, cinque gare senza vittorie prima dell'ultima (4-1 sul Newcastle) per il Tottenham:... (calciomercato)

Il Nottingham Forest cambia in panchina: come riferisce la stampa britannica, è atteso in serata l' esonero di Steve Cooper , nel frattempo... (calciomercato)

Nottingham Forest, ad un passo l'accordo con Nuno Espirito Santo

Nuno Espírito Santo, ex tecnico dell'Al - Ittihad, tra le altre, sarebbe ad un passo dal divenire il nuovo coach delUn solo punto nelle ultime sei giornate di Premier League , con l'incubo rappresentato dalla zona retrocessione distante, adesso, solamente cinque punti. La crisi nera del...

Il Nottingham Forest esonera Steve Cooper e si accorda con Nuno Espirito Santo Diretta

UFFICIALE: Cooper è stato esonerato. Il Nottingham Forest dice addio al suo allenatore TUTTO mercato WEB

Nottingham Forest, UFFICIALE: il nuovo allenatore è Nuno Espirito Santo

Nuno Espirito Santo torna in Premier League. Chiusa l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, il tecnico portoghese (ex Valencia, Wolverhampton e Tottenham) prende il posto di Steve Cooper come ...

Nottingham Forest, cambio in corsa: c’è Espirito Santo

Il club due volte campione d'Europa ha confermato l'esonero di Steve Cooper: il portoghese prenderà il suo posto.