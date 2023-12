Non solo auto elettriche La sordità selettiva nel dialogo Ue-Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il vertice Ue-del 2022 – appesantito dall’ambiguità cinese sulla guerra di aggressione russa scoppiata poche settimane prima – fu un “tra sordi”, come lo definì al tempo il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Lo è stato anche quello di inizio dicembre 2023, ma come rileva Alicia García-Herrero, senior fellow di Bruegel (forse il think tank più ascoltato a Bruxelles), laesisteva in campo economico: Pechino continua a minimizzare l’entità della leva che può esercitare contro l’Ue per vie economiche. Il primo e principale indicatore è lo squilibrio commerciale sempre più ampio – 600 miliardi di euro di interscambio complessivo, 400 dallaall’Ue e 200 nell’altro senso, forbice in espansione. Questo dato va a braccetto con la sovraccapacità produttiva cinese in ...