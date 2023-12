Non accetta la decisione della ex e dà fuoco alla casa in cui vive col figlio di 15 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nonla fine del rapporto con la ex compagna e, per ripicca, ha tentato di daresua abitazione in via Baffigo, a Ostia, nella qualeva con il15enne. Per questo un uomo di 46è stato arrestato con l’accusa di incendio. È successo ieri sera, intorno alle ore 21, quando al 112 è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di un uomo che minacciava di appiccare un incendiopropria abitazione.Leggi anche: Vanessa Bn uccisa a 27, era incinta. Preso un 40enne kosovaro, lo aveva denunciato per stalkingLeggi anche: Vanessa minacciata di morte dal presunto assassino e vittima di revenge porn: l’incubo cheva da un anno Sul posto sono intervenuti i vigili del ...