Noi Siamo Leggenda 2 ci sarà? Occhio ai numeri | su Prime Video è la terza serie più vista in Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Noi2 si farà? Difficile prevederlo. La nuovadi Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori) è un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Su Rai2, latv ha registrato finora una media di 4,9% di share e 754.900 telespettatori per ogni puntata.non proprio brillanti, anche se bisogna considerare un fattore: Noiè un teen drama seguito per la maggior parte da un pubblico giovanile, che commenta senza sosta sui social. Inoltre, ci sono ida tenere in considerazione per una potenziale ...