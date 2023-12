“Noi siamo ancora qua… e già” | il raduno degli avellinesi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiErano gli anni della Standa lungo Corso Vittorio Emanueleaperto al traffico veicolare. E poco più avanti l’indimenticata pizza al taglio di “Guarino” sino alle pizzette e agli aperitivi del Frap’s. Erano gli anni in cui la tecnologia non si era rubata anche la scena, e così per acquistare un disco e sceglierlo accuratamente anche per ore, ci si ritrovava da “Ananas e Bananas” oppure per vedere un film si dovevano noleggiare le videocasette da Casablanca. Gli anni delle discoteche, prima del 3B, poi Kiwi poi del Miss, gli anni che hanno cresciuto intere generazioni die di una Avellino che forse non c’è più, e che oggi hanno deciso di ritorvarsi. Ed è per questo che un gruppo di amici ha deciso di organizzare una serata revival, proprio durante le festività natalizie in modo da coinvolgere quante più persone ...