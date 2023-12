No! Questa foto della Statua della Libertà non smentisce il cambiamento climatico

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Diversi utenti “dubbiosi” delhanno diffuso un’immagine dove vengono accostate lenel 1898 e nel 2017. Dal momento che non si vedono cambiamenti nel livello del mare sottostante allora, secondo la narrazione, questo dimostrerebbe che il problema del riscaldamento globale sarebbe stato inventato. Il fact-checkingcollega Manon Jacob dello scorso marzo, forteconsultazione di diversi esperti, mostra invece che tali immagini – per quanto autentiche -, non possono dimostrare niente. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Le immagini accostate in unamostrano come il livello del mare ...