Neymar | l’annuncio del medico sull’infortunio | dalla carriera alla Copa America

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pessime notizie per, costretto a saltare anche la2024, in programma a giugno e luglio negli Stati Uniti. Il calciatore brasiliano è stato vittima di un grave infortunio e non potrà prendere partecompetizione, come confermato direttamente daldella Nazionale brasiliana. L’ex Psg si è infortunato durante la sconfitta 2-0 contro l’Uruguay a Montevideo e ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro. “Non avrà tempo, è troppo presto. Non ha senso affrettarsi a rimetterlo in piedi prima del tempo e correre rischi inutili”, ha detto ilRodrigo LasmarRadio brasiliana 98 Fm. “Dobbiamo essere pazienti. Parlare di un ritorno prima dei nove mesi è presto”, ha aggiunto. La ...