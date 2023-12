(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La sentenza sul casoAbbas, emessa ieri dalla Corte di Assise di Reggio Emilia, ha vistore i genitori diall’ergastolo, lo zio Danish alla pena di 14 anni di reclusione, mentre i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati assolti. Questa sentenza è stata emessa nel contesto di un processo che ha attirato molta attenzione mediatica per la sua natura tragica e le implicazioni sociali.Abbas, era una giovane pakistana di 18 anni, il cui omicidio è avvenuto tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, dopo che la sua famiglia si era trasferita a Novellara vicino a Reggio Emilia per coltivare frutta. La vicenda ha messo in luce tematiche complesse come il conflitto tra cultura tradizionale e modernità, nonché la problematica dei matrimoni forzati e del cosiddetto “omicidio d’onore”. Secondo le ...

Beautiful Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 dicembre 2023: Ridge confessa a Taylor di amarla!

Si presenta da loro per dire che non starà con le mani in mano e non permetterà adei due, ...dire cominciare un futuro insieme e gli ribadisce di essere fermamente convinta che lui non...

Nessuno potrà restituire la vita a Saman, ma la condanna dei suoi assassini apre uno spiraglio Il Fatto Quotidiano