NBA | risultati della notte 20 dicembre | Boston cade con Golden State all’overtime | Ja Morant torna e fa vincere Memphis

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nella nellaitaliana di oggi si sono giocate quattro partitestagione 2023-2024 di NBA . Sicuramente la sfida più attesa era quella tra iWarriors e iCeltics, cioè tra una delle delusionistagione e una candidata prepotente al titolo. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Colpo grosso deiWarriors che fermano iCeltics vincendo 132-126 dopo un tempo supplementare. Una beffa per, che guida per gran parte del match, va anche sul +17, ma nel quarto periodo e nell’overtime paga scotto a uno scatenato Steph Curry. La stella di GSW, infatti, chiude il match con 33 punti, ma 19 arrivano tra l’ultimo quarto (12) e l’overtime (7), con la tripla ...