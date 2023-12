NBA | Ja Morant si riprende la scena | ritorno in campo da favola

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo otto lunghi mesi che, causa sospensione, lo hanno precluso dall’attività agonistica e nei quali Jaavrà ripensato: a certi gesti, alle loro ripercussioni, alle conseguenze sulla franchigia, sui suoi compagni, sulla sua famiglia e sulla sua carriera, il numero 12 dei Memphis Grizzlies é tornato a calcare un parquet NBAndosi immediatamente la. 34 punti (14 nell’ultimo quarto, 6 nell’ultimo minuto) e 8 assist con 10-12 ai liberi ed il 50% dalin quasi 35 minuti ine, soprattutto, il ‘buzzer beater’ che ha consegnato la vittoria agli orsi. Ha mostrato di avere: il solito atletismo straripante, zero ruggine e leadership, guidando la rimonta da -24 (36-60) fino al +2 finale, segnando in questo arco temporale 27 dei suoi 34 punti (nella seconda metà di gara) e ...

