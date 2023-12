Nba 2023 2024 | Morant torna e trascina Memphis | Pelicans battuti Curry protagonista contro Boston

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) IGrizzlies vincono 115-113 sul parquet dei New Orleansnel giorno del ritorno in campo di Ja, che festeggia la fine della sospensione di 25 partitendo a fare quel che gli riesce meglio. Per la seconda scelta assoluta al draft del 2019 sono 34 i punti finali, con 8 assist e 3 rimbalzi. Numeri che visti ai raggi X includono un 12/24 al tiro, oltre però ad uno 0/5 dall’arco e 5 palle perse. Ad impreziosire il suo ritorno comunque c’è il canestro della vittoria che permette ai Grizzlies di conquistare la settima vittoria stagionale. Merito anche di Jaren Jackson (24 punti) e di Desmond Bane (21), mentre ainon bastano i 34 punti di Brandon Ingram e la doppia doppia di Jonas Valanciunas da 22+14. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors che vincono ...