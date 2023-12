Natale in musica | tutti i concerti dei prossimi giorni in Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani Emma Marrone canta al Viper Theatre di Firenze, Max Gazzè al Teatro Sociale di Mantova, la Pfm al Cinema Teatro Alessandrino di Alessandria, Modena City Ramblers all’Hiroshima Mon Amour di Torino, Bud Spencer Blues Explosion al Monk Club di Roma, Raiz all’Auditorium Parco delladi Roma che ospita anche Eric Waddell & The Abundant Life Singers. Venerdì Laura Pausini è di scena al Mandela Forum di Firenze, Max Gazzè al Cinema Teatro Alessandrino di Alessandria, la Pfm al Teatro Splendor di Aosta, Ghemon al Teatro sociale di Piangipane (RA), l’Harlem gospel Choir al Teatro Verdi di Firenze, Eric Waddell & The Abundant Life Singers. Sabato Laura Pausini è ancora al Mandela Forum di Firenze, Mario Venuti è in cartellone al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, Bob Sinclair al Matis Club di Bologna, Mannarino al Teatro ...