(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Non lasciamoli mai soli”: con questo appello l’organizzazione no-profit Peter Pan Onlus e l’attivista dei diritti umani Claudia Conte (nella foto) si uniscono in un gesto di, con la volontà di portare gioia e sostegno aimalati oncologiciinin. Piccoli pazienti che hanno affrontato il dramma della guerra e della fuga dal loro paese, e ora il difficile percorso della malattia.Nel periodo delle festività natalizie, saranno infatti consegnati aidoni, giocattoli e panettoni e tanto altro. L'obiettivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, contribuire al ritorno alla normalità per questi piccoli più sfortunati, consentendo loro di vivere momenti di gioia e spensieratezza nonostante le sfide legate alla malattia. Dall'altro lato, ...

Natale di solidarietà per i bambini ucraini in cura in Italia

"Promuovere la solidarietà, ma anche costruire delle basi positive sulla comunità" continua Conte

