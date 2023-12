Natale | ddl di FdI | “Sanzioni ai presidi che vietano il presepe No alla ‘Festa d’Inverno' ”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sì al Santo, no’. E per iche acconsentonorimozione dela scuola sono in arrivo provvedimenti disciplinari. Lo prevede un disegno di legge presentato al Senato da Fratelli d’Italia, che si prefigge come obiettivo la garanzia del “rispetto” e della “tutela delle tradizioni religiose italiane”. Il testo, che l’Adnkronos ha potuto visionare, “interviene sul rispetto delle tradizioni religiose cristiane e sui simboli che le contraddistinguono. Segnatamente, per quanto riguarda ile la Pasqua, il riferimento va all’allestimento del; allo svolgimento delle relative cerimonie, delle recite e rappresentazioni celebrative”: lo scrive la relatrice Lavinia Mennuni ...