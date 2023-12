(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Mi sono dovuto fare una operazione, miaperto come un merluzzo, non sono in grado diniente.una". Lo ha detto Carloa Rtl 102.5.

Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Al via le festività natalizie. Dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo, avvenuta l’8 dicembre ... (dayitalianews)

Mancano 13 giorni al Natale . A scuola le vacanze iniziano un po' prima a seconda del Calendario scolastico regionale deliberato dalle Regioni: in ... (orizzontescuola)

Un programma che non interesserà solo il capoluogo, ma nei giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre, si svolgerà anche a Levane, con "Natale a ... (247.libero)

Le Next Gen ATP Finals 2024 si giocheranno sempre a Gedda, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre. Non è l'unica novità nel Calendario del tennis ... (247.libero)

Siamo entrati nella settimana che ci porterà al Natale . Giorni di festa in cui, inevitabilmente, in molti decideranno di spostarsi. Per questo non ... (ilcorrieredellacitta)

Tutti insieme nella coalizione 'fritto misto' di De Luca per battere il centrodestra in Sicilia

Lo sa bene Carlo, che sta costruendo con De Luca un cartello per presentarsi insieme. La ... Per evitare i contagi, a2020, blocca lo Stretto di Sicilia, con un'ordinanza: non si può ...

Ultimo'ora: Natale: Calenda, 'mi hanno operato e non posso mangiare, sarà una vigilia tristissima' La Svolta

Strenne di Natale al Tempio di Adriano con Vespa, Calenda e Tajani. Foto di Pizzi Formiche.net

Calenda operato: «Mi hanno aperto come un merluzzo e non posso mangiare neanche a Natale»

«Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia». Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5.

Natale: Calenda, ‘mi hanno operato e non posso mangiare, sarà una vigilia tristissima’

Roma, 20 dic (Adnkronos) – “Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl ...