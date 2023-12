Natale 2023 | regali di lusso

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è definitivamente la festività nazionale più celebrata perché quella più sentita. Da nord a sud l’Italia si trasforma, nei suoi paesaggi che si riempiono di luci e di decori, così come negli animi che durante questo periodo rallentano il ritmo frenetico per godersi momenti familiari, conviviali e di relax. Lo sanno bene anche le aziende delche trovano in questo periodo l’opportunità di incrementare notevolmente il volume d’affari approfittando della tradizione. Lo dimostrano gli ingenti investimenti che le aziende dedicano alla comunicazione propagandistica, tra video, passaggi TV e pianificazioni sulle più importanti testate di moda. Investimenti che quest’anno sono andati ben oltre i sistemi istituzionali promuovendo i propri brand attraverso iniziative originali, come l’albero diregalato da Dior a Roma in ...