Napoli umiliato | Mazzarri tradito dai big | Osimhen deve meritare il rinnovo monstre | Primapagina

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) 2023-12-20 00:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Notte fonda al Maradona, ilesce con una grossa umiliazione dalla Coppa Italia. Vince il Frosinone 4-0, una sconfitta così pesante in questa competizione che mancava addirittura dal 1958. La reazione del pubblico di Fuorigrotta non poteva che essere quella di una tifoseria delusa, che ha fischiato la squadra all’uscita dal campo al triplice fischio con tanto di cori, tra cui “Meritiamo di più”.DAI BIG – Tante le assenze, questo è certo.ha voluto comunque dare spazio un po’ a tutti dal primo minuto e paradossalmente chi ha giocato meno non è stato il peggiore. A “tradirlo”, infatti, sono stati i calciatori subentrati, i famosi big. Di Lorenzo su tutti, protagonista ...