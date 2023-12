Napoli sotto shock | accoltellato l’idolo dei tifosi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Paura e sgomento per quanto accaduto, ma le notizie sono ancora confuse e contraddittorie Paura e sgomento per quanto accaduto. Una notizia arrivata all’improvviso e senza avere la possibilità di poter pensare. Una notizia rimbalzata direttamente dai media sudamericani e ha subito fatto il giro del mondo e del web anche perché si tratta di un calciatore famoso come Ezequiel Lavezzi. L’argentino è ricoverato presso Clinica Cantegril di Punta del Este. Il problema sono le motivazioni per cui è stato ricoverato, ovvero una coltellata. Il luogo dove c’è stato un accoltellamento (Ansa Notizie.com)In Sudamerica i media sono impazziti, tanto che secondo quanto riportato da Fm Gente Radio, in Uruguay, il Pocho sarebbe stato preso a coltellate dopo un furiosa lite familiare con suo fratello. Il taglio è all’altezza dell’addome e avrebbe riportato anche la frattura della scapola. IN ...