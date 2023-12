Napoli | Manfredi | “2023 anno di lavoro | il prossimo lo sarà ancora di più”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono molto fiducioso. Adesso è una fase di trattativa ma noi dobbiamo garantire il trasporto pubblico la notte di Capod. C’è grande disponibilità dei lavoratori e delle parti sindacali. Troveremo la quadra”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine della presentazione degli appuntamenti per il festeggiamento del Capod, in merito al tema del prolungamento del trasporto pubblico e in particolare della linea 1 della metropolitana e della funicolare Centrale. Nella giornata di ieri l’Usb aveva annunciato l’abbandono del tavolo di trattativa da parte delle sigle sindacali che tuttavia restano disponibili a proseguire il confronto. “E’ stato undi grandee il 2024undi ...