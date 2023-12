Napoli | Lozano ricorda i momenti con Gattuso | “Fu terribile Piansi disperato con mia moglie”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Hirvingsfoglia l’album dei ricordi della sua esperienza napoletana. Al ‘Maradona’ l’attaccante messicano ha vinto uno Scudetto, ma nel suo percorso non sono mancatidifficili. Uno di questi è coinciso con l’arrivo in azzurro dell’allenatore Gennaro, ora sulla panchina del Marsiglia. “Non mi conosceva, non sapeva dove ho giocato, ma non mi ha mai chiesto nulla”, ha dettonel programma “Hugo Sánchez Presenta”. “Sai, quando sei un calciatore, ci sonoin cui dici a te stesso: ‘Qui le cose non stanno andando bene’. Quando arrivò, iniziò a cambiare i giocatori e non mi ha mai utilizzato”,. “Ero in panchina e lì mi sono detto: ‘C’è qualcosa’. Quell’anno fucon mia ...