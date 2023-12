Napoli | la cura Mazzarri sta incominciando a fare effetto?

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’arrivo dialla guida delha incominciato asolo a tratti. Anche se è coincisa con un ciclo terribile di partite contro Atalanta, Juventus, Inter, Braga in Champions League, Cagliari e Frosinone in Coppa Italia. Questa serie di partite, in un tempo ravvicinato ha portato in dote la conquista degli ottavi di finale di Champions League con il secondo posto nel girone ,dominato dal Real Madrid. La vittoria contro il Braga è stata fondamentale. Il Sorteggio per gli ottavi vede la squadra azzurra impegnata contro il Barcellona. La partita di andata si svolgera al “Maradona” diil 21 di Febbraio del 2024 mentre il ritorno a Barcellona il 02 di Marzo. I risultati ottenuti daOltre al passaggio in Champions questo ciclo di partite ha portato ...