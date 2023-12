Napoli | era dal 1958 che non perdeva in casa in Coppa Italia con 4 gol di scarto

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Mazzarri fa un turn over che ricorda Fideleff e ilperde 4-0 dal Frosinone inLa, appena cominciata, è già finita. Ildi Mazzarri ha perso in4-0 contro il Frosinone e va a. Non che lafosse una priorità nella stagione del. A chi avesse avuto dei dubbi sulle priorità del club, è bastato leggere la formazione scelta da Mazzarri per capire quella di stasera era considerata una partita di Serie B. Un maxi turn over che ha ricordato quello di dodici anni fa in un tristemente famoso Chievo-con Fideleff e Fernandez difensori centrali. Detto questo, pur senza strapparsi i capelli, non è che il...