Napoli crac | la tensione resta alta | dal mercato si attendono innesti in mediana

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn ko traumatico, che sembra improvvisamente trasformare in salita ripida la nuova strada che aveva disegnato Walter Mazzarri. E’ questo il risultato adel 4-0 storico subito ieri dal Frosinone con l’umiliante addio alla Coppa Italia. Unnuovo che ha funzionato senza segnare per un’ora, poi sono arrivati i cambi con l’ingresso in campo di Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Lobotka e ilsi è spaesato, prendendo due gol in 5 minuti e affondando. Una partita presa forse con leggerezza dal gruppo, una partita su cui Mazzarri – che ha chiesto scusa ai tifosi – sta lavorando da oggi per far capire bene alla squadra azzurra che non si può prendere sottogamba nulla. Un’intepretazione che ha che non è piaciuta nemmeno a Osimhen che si è arrabbiato a fine partita, esprimendo la sua forte ...