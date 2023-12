Napoli-Barcellona | possibile intervento chirurgico per il blaugrana | a forte rischio gli ottavi di Champions

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prosegue la stagione maledetta del, resosi protagonista nella serata di ieri di una delle gare più indegne della storia azzurra.zero, Frosinone quattro, quasi non ci si crede, ma l’esito inconfutabile del campo ha segnato l’ennesima sconfitta stagionale in casa dei campioni d’Italia, mai in grado di ottenere più di due vittorie consecutive e da ormai un pò di tempo, neanche di arrivare a due. Una gara senza senso, in cui Mazzarri ha esasperato il proprio turnover senza dare la giusta importanza ad una competizione che sarebbe potuta essere vitale. Il, ad oggi già orfano di uno scudetto mai difeso seriamente, ha già perso il secondo obiettivo realistico, con la sola Supercoppa Italiana rimasta, unica vera chance di portare a casa un titolo, nella speranza di non riuscire nell’impresa di finire addirittura fuori ...