Nada Cella | chiesto il rinvio a giudizio per Annalucia Cecere per omicidio e per false dichiarazioni per la madre e il commercialista Soracco

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) A poco più di due anni dal colpo di scena che portò a un’accelerata dell’inchiesta, la procura di Genova hailper, la donna accusata di avere ucciso il 6 maggio 1996 la segretaria(nella foto) nello studio delMarcoa Chiavari.il processo anche per quest’ultimo e per l’anzianaMarisa Bacchioni.è accusata divolontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.e ladevono rispondere dial pm e favoreggiamento: per l’accusa avrebbero mentito nel corso degli ...

